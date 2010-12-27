На Большом проспекте иномарка сбила пенсионера на "зебре"

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В пятницу, 1 марта, в Петроградском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно, авария случилась утром рядом с домом 14 по Большому проспекту Петроградской стороны. По данным управления, 89-летней пенсионер переходил дорогу по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора. В результате этого дедушка угодил под колеса иномарки "Тайота". Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее Piter.TV публиковал видеоролик с места аварии на Ленинском проспекте, где один из пострадавших вылетел на проезжую часть через лобовое стекло.

Фото: Piter.TV