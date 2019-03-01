На Лесном проспекте пассажир "БМВ" вылетел в лобовое стекло из-за аварии

Кроме него пострадал водитель иномарки и пассажир маршрутки.

В Выборгском районе Петербурга вечером 28 февраля произошла автомобильная авария. На Ленинском проспекте около 32 дома столкнулись три транспортных средства. Участниками ДТП стали два легковых автомобиля и маршрутное такси.

На месте инцидента работали четыре пожарные машины и скорая помощь. Специалисты установили, что квалифицированная медицинская помощь потребовалась троим: водителю одной из иномарок и двум пассажирам.

Виновником ситуации считают шофера за рулем "БМВ". Он на полной скорости врезался сначала в микроавтобус, направлявшийся по маршруту К-283, а затем - с "Тойотой". От удара пассажир "БМВ" вылетел на проезжую часть через лобовое стекло.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб