На Петроградке ведутся работы по проводке газа

Движение транспорта ограничено.

На Петроградской стороне ведутся работы по проводке газа. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV и присылает видео.

Сегодня, 27 апреля, на Петроградской стороне, на улице Бармалеева, 28 начались работы по проводке газа. Движение тарнспорта на данном участке ограничено.

Вчера, 26 апреля, Piter.TV писал, что Петроградскую сторону оставили без света. Представители ПАО "Ленэнерго" подтвердили, что произошла авария. В настоящее время специалисты ремонтируют кабельную линию 6 кВ.

На видео можно заметить, что достаточно большая территория огорожена для работ. Выкопаны глубокие скважины для газового провода.

Видео: Piter.TV