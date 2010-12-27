Петроградскую сторону оставили без электричества

В Петербурге некоторые дома и магазины лишились электричества из-за аварии кабельной линии.

В Санкт-Петербурге часть Петроградской стороны осталась без электричества. Свет погас в квартирах, бизнес-центрах и светофорах. Инцидент произошел днем 26 апреля. Компания "Ленэнерго" занимается восстановлением кабельной линии.

Как сообщают очевидцы, электроэнергии нет на Чкаловском и Малом проспектах. Представители ПАО "Ленэнерго" подтвердили, что произошла авария. В настоящее время специалисты ремонтируют кабельную линию 6 кВ.

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Фото: Pixabay