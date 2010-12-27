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Петроградскую сторону оставили без электричества
Сегодня, 14:48
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Shdaria
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Петроградскую сторону оставили без электричества

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В Петербурге некоторые дома и магазины лишились электричества из-за аварии кабельной линии.

В Санкт-Петербурге часть Петроградской стороны осталась без электричества. Свет погас в квартирах, бизнес-центрах и светофорах. Инцидент произошел днем 26 апреля. Компания "Ленэнерго" занимается восстановлением кабельной линии. 

Как сообщают очевидцы, электроэнергии нет на Чкаловском и Малом проспектах. Представители ПАО "Ленэнерго" подтвердили, что произошла авария. В настоящее время специалисты ремонтируют кабельную линию 6 кВ. 

Ранее мы сообщали о том, что ледовую арену в Сестрорецке назвали в честь Всеволода Боброва. 

Фото: Pixabay

Теги: авария ленэнерго , новости спб , петроградская сторона без света , электричество петроградка
Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей Картина дня

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