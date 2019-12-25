На Петроградке до конца апреля ограничат движение автомобилистов

Ограничения ввели из-за работ ГУП "Водоканала".

В Петроградском районе в связи с работами ГУП "Водоканала" после раскладки водопровода ввели дорожные ограничения. Они будут действовать до конца апреля. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

Так, с 19 по 20 апреля проехать нельзя будет по Малому проспекту Петроградской стороны между Пионерской и Малой Разночинной улицами. С 21 по 23 апреля и с 26 по 30 апреля будет ограничено движение автомобилистов по Малой Разночинной улице от Чкаловского к Малому проспекту.

Кроме того, с 24 по 25 апреля для проезда закроют Малую Разночинную улицу в районе Чкаловского проспекта. Также ограничат движение на участке Чкаловского проспекта от Пионерской до Большой Разночинной улицы.

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать удобный маршрут.

Ранее мы писали, что будет ограничено движение в тоннеле петербургской дамбы.

Фото: Piter.TV