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alexandra08
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В Петербурге началась массовая распродажа хостелов

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По данным "Авито", на город пришлось 37% от всего числа сделок в России.

Петербург занял в 2018 году первое место по продажам хостелов. По данным "Авито", на город пришлось 37% от всего числа сделок в России. Второе место заняла столица - у нее 21% от всех покупок.

Средняя цена предложения в России снизилась на 13%. В Москве хостелы продаются в среднем за 5 миллионов рублей (цена снизилась на 27% в сравнении с февралем прошлого года), в Петербурге - за 2,6 миллионов рублей (цена снизилась на 11%).

Ранее сообщалось, что россияне превысили норму потребления сахара в два раза.

 

Теги: авито, распродажа хостелов, хостел мск, хостел спб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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