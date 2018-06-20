В Петербурге началась массовая распродажа хостелов

По данным "Авито", на город пришлось 37% от всего числа сделок в России.

Петербург занял в 2018 году первое место по продажам хостелов. По данным "Авито", на город пришлось 37% от всего числа сделок в России. Второе место заняла столица - у нее 21% от всех покупок.

Средняя цена предложения в России снизилась на 13%. В Москве хостелы продаются в среднем за 5 миллионов рублей (цена снизилась на 27% в сравнении с февралем прошлого года), в Петербурге - за 2,6 миллионов рублей (цена снизилась на 11%).

Ранее сообщалось, что россияне превысили норму потребления сахара в два раза.