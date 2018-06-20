Россияне превысили норму потребления сахара в два раза

На каждого человека приходится 39,4 кг сахара при норме в 24 кг.

Россияне в 2018 году съели сахара в 2 раза больше положенных норм. Об этом 28 марта сообщили в пресс - службе Минсельхоза.

На каждого россиянина приходится 39,4 кг сахара при норме 24 кг. Также специалисты отметили: норма потребления мяса также была превышена. Она составила 75,1 кг на одного человека, а необходимо - 73 кг. Молочные продукты россияне потребляли значительно реже. При норме 325 кг в год они съели 225,2 кг на человека.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают фастфуд для пенсионеров.

Фото и видео: Piter.TV