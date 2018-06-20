В России разрабатывают фастфуд для пенсионеров

Специальная еда будет обладать высокой пищевой ценностью.

В России могут появиться продукты с пометкой "для пожилых". Об этом сообщили в "Известиях". Разработкой рецептуры занимается Роспотребнадзор и Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи.

Специальная еда будет обладать высокой пищевой ценностью. Приготовить такие блюда можно за короткий промежуток времени. Разработка рецептур "продуктов для пожилых" уже началась. Это могут быть белковые смеси, овощные, замороженные блюда. Они будут отличаться тем, что обогащены витаминами.

Ранее сообщалось, что в Петербурге запустили новый сервис доставки еды "Яндекс. Шеф".

Видео: Piter.TV