В Петербурге запустили новый сервис доставки еды "Яндекс. Шеф"

Пользователи приложения смогут заказывать на дом продукты и рецепты для приготовления блюд.

Компания "Яндекс" запустила в Петербурге и Москве новый проект под названием "Яндекс. Шеф". Пользователи этого сервиса смогут заказывать на дом продукты и рецепты для приготовления блюд.

На сайте компании написано, что сервисом "Яндекс. Шеф" можно будет воспользоваться разово или оформить подписку. Разработчики приложения уверены, что оно в скором времени будет пользоваться такой же популярностью, как и заказ готовой еды на дом.

По словам представителей компании "Яндекс", когда покупатель приходит в продуктовый магазин, он платит не только за сам товар, но и оплачивает расходы на его доставку, рекламу и упаковку. Новый сервис позволит экономить на еде и готовке.

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Фото: chef.yandex