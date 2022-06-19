На Петербург обрушился град 19 июня

На юге города сверкали молнии, был слышен гром.

В Петербурге резко ухудшилась погода. На Северную столицу обрушился град, пошел сильный дождь. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис / ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На юге города сверкали молнии, был слышен гром. Однако буря была короткой. Спустя 15 минут выглянуло солнце.

Напомним, сегодня, 19 июня, сотрудники МЧС предупредили жителей о сильном ветре. Его порывы будут достигать 14-20 м/с.

Ранее на Piter.tv: синоптик рассказал, когда петербуржцы смогут открыть купальный сезон.

Фото, видео: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург