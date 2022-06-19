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На Петербург обрушился град 19 июня

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На юге города сверкали молнии, был слышен гром.

В Петербурге резко ухудшилась погода. На Северную столицу обрушился град, пошел сильный дождь. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис / ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

На юге города сверкали молнии, был слышен гром. Однако буря была короткой. Спустя 15 минут выглянуло солнце. 

Напомним, сегодня, 19 июня, сотрудники МЧС предупредили жителей о сильном ветре. Его порывы будут достигать 14-20 м/с. 

Ранее на Piter.tv: синоптик рассказал, когда петербуржцы смогут открыть купальный сезон.

Фото, видео: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: град, гроза, гром, ливень, плохая погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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