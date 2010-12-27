На Петербург надвигаются дождь и ветер

В конце рабочей недели в город придет похолодание.

Сотрудники МЧС предупредили петербуржцев о ветреной и дождливой погоде. В среду, 25 декабря, порывы ветра в городе на Неве достигнут 2-7 м/с. При этом столбик термометра все еще будет держаться на плюсовой температуре.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в середине рабочей недели в Петербурге будет плюс 3-5 градусов. Атмосферное давление почти не изменится. Однако в четверг, 26 декабря, оно начнет повышаться, а температура воздуха наоборот понизиться до плюс 1-3 градусов. Местами может пройти мокрый снег.

В пятницу, 27 декабря, согласно прогнозу синоптиков, карта города и вовсе окраситься в синий цвет. В этот день в город на Неве придет похолодание. Ожидается, что температура опустится ниже нуля – возможно, даже до 2 градусов мороза. Местами пройдет снег.

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