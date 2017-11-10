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В Петербург в ночь с 5 на 6 августа придут магнитные бури
Сегодня, 17:35
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nastya960

В Петербург в ночь с 5 на 6 августа придут магнитные бури

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Магнитные бури могут сказаться на метеозависимых людях.

Петербуржцев предупредили о приближении магнитных бурь. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

С полуночи 6 августа начнется влияние магнитных бурь, к трем утра сила магнитного воздействия достигнет своего пика. После шести утра влияние начнет спадать. Однако, вспышки могут повториться и в ночь с 6 на 7 августа.

Однако, по мнению профессора Росгидромета Валерия Малинина магнитная буря не принесет сильного дискомфорта, кроме головной боли для особо чувствительных и метеозависимых людей.

Последняя мощнейшая магнитая буря на Земле была зафиксирована в мае 2019 года. 

Теги: магнитные бури
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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