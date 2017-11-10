В Петербург в ночь с 5 на 6 августа придут магнитные бури

Магнитные бури могут сказаться на метеозависимых людях.

Петербуржцев предупредили о приближении магнитных бурь. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

С полуночи 6 августа начнется влияние магнитных бурь, к трем утра сила магнитного воздействия достигнет своего пика. После шести утра влияние начнет спадать. Однако, вспышки могут повториться и в ночь с 6 на 7 августа.

Однако, по мнению профессора Росгидромета Валерия Малинина магнитная буря не принесет сильного дискомфорта, кроме головной боли для особо чувствительных и метеозависимых людей.

Последняя мощнейшая магнитая буря на Земле была зафиксирована в мае 2019 года.