На Передовиков горело 100 "квадратов" травы

Тушить участок земли поехали 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 23 апреля, в Красногвардейском районе вспыхнула трава. Огонь охватил площадь 100 "квадратов" на улице Передовиков около дома № 6. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация поступила на пульт диспетчера в 15:26. Тушить траву поехали 10 спасателей и две спецмашины.

Пожарные ликвидировали пламя к 16:16. По предварительным данным, никто не пострадал.

Устанавливается причина возгорания. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv