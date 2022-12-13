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На Передовиков горело 100 "квадратов" травы
Сегодня, 16:24
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На Передовиков горело 100 "квадратов" травы

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Тушить участок земли поехали 10 спасателей и две спецмашины. 

Сегодня, 23 апреля, в Красногвардейском районе вспыхнула трава. Огонь охватил площадь 100 "квадратов" на улице Передовиков около дома № 6. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация поступила на пульт диспетчера в 15:26. Тушить траву поехали 10 спасателей и две спецмашины. 

Пожарные ликвидировали пламя к 16:16. По предварительным данным, никто не пострадал.

Устанавливается причина возгорания. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Петроградском районе полыхал Renault.

Фото: Piter.tv

Теги: горела трава, мчс, пожар на передовиков, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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