Строевая подготовка к параду перекроет движение на Пеньковой улице

Также проезд ограничит Торжественный прием к празднику 8 марта.

В марте петербургских автомобилистов ожидает несколько дней неудобств, связанных с перекрытием некоторых дорог из-за городских мероприятий. Как сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, ограничение движение затронет два адреса.

С полуночи 4 марта и двух часов ночи 7 марта, а также с 10 утра 6 марта и до того же срока 7 марта автомобилям будет запрещено останавливаться на нечетной стороне набережной реки Мойки. Ограничение коснется участков у дома №73 и от Гороховой улицы до дома №75-79В по набережной. Временное неудобство связано с проведением Торжественного приема губернатора и Представительства МИД РФ, посвященного 8 марта, Международному празднику Весны.

Кроме того, с 15.00 до 17.30 6, 9, 11, 13, 16 и 18 марта по Пеньковой улице полностью перекроется движение транспорта. Здесь учащиеся Нахимовского военно-морского училища будут проводить подготовительные строевые мероприятия к грядущему юбилейному параду Победы.

Также мы сообщали, что движение по проспекту Ветеранов перекроют до конца марта.

Фото: открытые источники; скрин пресс-служба КРТИ