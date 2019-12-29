  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Движение по проспекту Ветеранов перекроют до конца марта
Сегодня, 18:55
999
nadezhda_sib

Движение по проспекту Ветеранов перекроют до конца марта

0 0

Работы будут выполняться поэтапно.

С 3 марта из-за проведения работ по переустройству инженерных сетей и дорожной конструкции введут ограничения для движения транспорта по проспекту Ветеранов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры. 

Водителям нельзя будет проехать по проспекту Ветеранов у автобусного кольца рядом с автозаправочной станцией. Поворот на улицу Пионерстроя будет открыт для движения. Работы на этом участке продлятся до 16 марта 2020. 

Затем, с 17 по 30 марта 2020 будет закрыт проезд на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Пионерстроя. 

На данный момент подрядчик "ПО "Возрождение" занимается разработкой грунта основания, устройством песчано-подстилающего и щебеночно-подстилающего слоя, а также монтажом опор временной контактной сети троллейбуса и переустройством сетей водоснабжения.  Протяженность новой четырехполосной дороги составит 2,3 км. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что участок Санкт-Петербургского шоссе от Буденного до Алексеевской собираются отремонтировать. 

Фото: Piter.TV 

Теги: движение транспорта, дорога, проспект ветеранов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии