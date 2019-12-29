Движение по проспекту Ветеранов перекроют до конца марта

Работы будут выполняться поэтапно.

С 3 марта из-за проведения работ по переустройству инженерных сетей и дорожной конструкции введут ограничения для движения транспорта по проспекту Ветеранов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Водителям нельзя будет проехать по проспекту Ветеранов у автобусного кольца рядом с автозаправочной станцией. Поворот на улицу Пионерстроя будет открыт для движения. Работы на этом участке продлятся до 16 марта 2020.

Затем, с 17 по 30 марта 2020 будет закрыт проезд на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Пионерстроя.

На данный момент подрядчик "ПО "Возрождение" занимается разработкой грунта основания, устройством песчано-подстилающего и щебеночно-подстилающего слоя, а также монтажом опор временной контактной сети троллейбуса и переустройством сетей водоснабжения. Протяженность новой четырехполосной дороги составит 2,3 км.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что участок Санкт-Петербургского шоссе от Буденного до Алексеевской собираются отремонтировать.

Фото: Piter.TV