На Парнасной улице ночью горел автосервис

Сведений о жертвах нет.

В Выборгском районе Петербурга в ночь на 25 октября горел автосервис. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Они заметили пламя около трех часов утра. На место были вызваны сотрудники из ГУ МЧС.

По данным местных жителей, пламя разгорелось на Парнасной лице,1. Петербуржцам удалось заснять на видео, как пожарные тушат огонь. На данный момент о пострадавших неизвестно. Подробности и причины возгорания устанавливаются.

Ранее Piter.tv писал о том, что в пожаре на Маршала Жукова погибла пенсионерка.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

