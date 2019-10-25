В пожаре на Маршала Жукова погибла пенсионерка

Пожилая женщина не смогла выбраться из горящей квартиры.

В Кировском районе Петербурга в пожаре погибла местная жительница. Об этом сообщили представители ГУ МЧС по региону. Огонь разгорелся в доме 72 корпус 3 по проспекту Маршала Жукова. Пламя люди видели даже с улицы. Они рассказали, что пострадала квартира во втором подъезде на четвертом этаже.

Пожар охватил конструкцию балкона. На месте инцидента работали специалисты из ГУ МЧС. Спасателям удалось эвакуировать из пострадавшей квартиры одного человека. Однако ее пожилую соседку вывести из огня не удалось.

Отметим, что пожарным также пришлось эвакуировать жильцов из 20 квартир в подъезде. На данный момент в обстоятельствах трагедии разбирается полиция. Причины возгорания устанавливаются.

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Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

