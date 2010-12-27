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Пешеход инсценировал аварию в центре города
Сегодня, 21:47
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nadezhda_sib

Пешеход инсценировал аварию в центре города

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Трюк мужчины, судя по всему, не прошел.

Мужчина бросился под колеса автомобиля на перекрестке Литейного проспекта и улицы Чайковского. Как рассказали очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", пешеход сделал вид, что его сбили. 

"Пешеход бросился в задний правый бок Митсубиши АСХ, и лежал, как будто его сбили. Наблюдал этот цирк воочию",

- написал свидетель произошедшего.

Пешеход игнорировал вопросы о том, зачем он бросился под машину. Инцидент напугал девушку, которая находилась за рулем иномарки. На место прибыли экстренные службы и увели мужчину с пешеходного перехода.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ДТП на Ленинском проспекте попал пассажирский автобус

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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