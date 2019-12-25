На Парнасе неизвестный угнал иномарку за 2 млн рублей

Вор воспользовался отсутствием автовладельца.

После полуночи в пятницу, 20 ноября, в полицию обратился 53-летний житель деревни Порошкино Ленобласти. Как стало известно Piter.TV, мужчина лишился своей иномарки стоимостью 2 млн рублей.

Как выяснилось, накануне вечером пострадавший приехал в Центр ледовых видов спорта "Парнас" на 6-м Верхнем переулке и припарковался у здания, а выйдя из Центра, уже не нашел свою "Киа Стингер" серого цвета. Камеры видеонаблюдения, захватившие территорию у Центра, запечатлели угонщика. На кадрах заметно, как через полчаса после ухода автовладельца к иномарке подходит неизвестный в темной одежде, садится в машину и уезжает.

Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее мы писали, что злоумышленник украл оставленную в электричке сумку с дорогой видеокамерой.

Фото: pixabay