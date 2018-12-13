На Парнасе разделенный по контейнерам мусор сбрасывают в один грузовик

Жители возмущены действиями местной управляющей компании.

На Парнасе местные жители жалуются на то, что местная управляющая компания не соблюдает нормы мусорной этики. Очевидцы рассказали, что работники скидывают разделенный по контейнерам мусор и бытовые отходы в один грузовик.

Разноцветные мусорные бочки, поставлены для различных видов отходов, местная УК скидывает в ковш трактора и сбрасывает в общий контейнер. объясняют петербуржцы

"Раздельный" сбор мусора на Парнасе! ФА, 4. Мойте бутылки прежде чем выбросить, как призывает Гринпис, а потом УК отправит их на свалку!!! возмущаются другие

Ранее Piter.tv писал о том, что в Приморском районе названы два бывших безымянных участка.

Фото и видео: Вконтакте/Парнас-Сити