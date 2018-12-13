На Парнасе разделенный по контейнерам мусор сбрасывают в один грузовик

На Парнасе местные жители жалуются на то, что местная управляющая компания не соблюдает нормы мусорной этики. Очевидцы рассказали, что работники скидывают разделенный по контейнерам мусор и бытовые отходы в один грузовик.
Разноцветные мусорные бочки, поставлены для различных видов отходов, местная УК скидывает в ковш трактора и сбрасывает в общий контейнер.
объясняют петербуржцы
"Раздельный" сбор мусора на Парнасе! ФА, 4. Мойте бутылки прежде чем выбросить, как призывает Гринпис, а потом УК отправит их на свалку!!!
возмущаются другие
Ранее Piter.tv писал о том, что в Приморском районе названы два бывших безымянных участка.
Фото и видео: Вконтакте/Парнас-Сити
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