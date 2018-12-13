В Приморском районе названы два бывших безымянных участка

В Петербурге появилась улица Кайгородова и район "Юнтолово".

В историческом районе Петербурга, расположенный между Юнтоловским заказником и границей с Сестрорецком получил название. Ранее территория считалась безымянной. Об этом сообщает Gazeta.SPb. Приказ подписан в Смольном. Пространство будет называться "Юнтолово". Участок проходит по границе с Суздальским шоссе, Новой улицей и Вепсской улицей. Решение принято Топонимической комиссией Северной столицы.

Также безымянный проезд от Вокзальной улицы до Красных партизан будет называться "улицей Кайгородова". Такое наименование дано в честь известного орнитолога и педагога Дмитрия Кайгородова.

Данную инициативу предложил краевед Андрей Рыжков.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Выборгском районе петербуржцы спасли тюлененка.

Фото: Piter.tv