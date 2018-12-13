Видео: В Выборгском районе петербуржцы спасли тюлененка

Спасатели рассказали, что животное не смогло бы самостоятельно выжить в природе из-за проблем со здоровьем.

В Выборгском районе Ленинградской области спасатели-активисты помогли спасти жизнь тюленю.

Дорогие друзья ! Тюлень из Окуневой спасён ! Всем кто принимал участие огромное спасибо прокомментировали в социальных сетях активисты

Из камней вблизи базы отдыха "Окуневая" животное вытащил лично директор "Фонда помощи балтийской нерпе" Вячеслав Алексеев. На кадрах видно, как он медленно подбирается к самочке тюленя, а после пытается донести ее до цивилизации. После осмотра специалистов выяснилось, что у малышки проблемы с кишечником, поэтому без помощи человека она бы не выжила.

Сотрудники фонда отметили, что на данный момент ее вес составляет всего 10 килограммов.

Ранее Piter.tv писал о том, что в "Велесе" спасли семью осликов, которых в цирке решили пустить на колбасу.

Фото и видео: Вконтакте/Спасение тюленей