Центр Велес: история семьи осликов, которых в цирке решили пустить на колбасу

У центра Велес нет аналогов в России. Здесь помогают диким животным, которые пострадали от рук человека или от лап других зверей. В карантинном центре проживает более 200 животных. В новой серии выпусков, Piter.TV попытается максимально близко познакомить вас с обитателями Велеса.

Многие животные оказались в Велесе из-за того, что от них отказались в цирке. Почему так происходит, зоозащитники не знают. В центре помощи диким животным нашим корреспондентам рассказали о судьбе осликов, которых списали в цирке из-за возраста и хотели пустить на колбасу.

В Велесе у двух ушастиков открылось второе дыхание, и они обзавелись потомством.

Центру нужна волонтерская или финансовая помощь. Как помочь Велесу, можно узнать в социальных сетях в группе центра: https://vk.com/topic-30378807_28365014

Основной список нужд: https://vk.com/topic-30378807_32898899

Видео: Piter.TV

Дарья Молчанова, Глеб Лялин