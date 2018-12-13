Центр Велес: история семьи осликов, которых в цирке решили пустить на колбасу

Многие животные оказались в Велесе из-за того, что от них отказались в цирке. Почему так происходит, зоозащитники не знают. В центре помощи диким животным нашим корреспондентам рассказали о судьбе осликов, которых списали в цирке из-за возраста и хотели пустить на колбасу.
В Велесе у двух ушастиков открылось второе дыхание, и они обзавелись потомством.
Центру нужна волонтерская или финансовая помощь. Как помочь Велесу, можно узнать в социальных сетях в группе центра: https://vk.com/topic-30378807_28365014
Основной список нужд: https://vk.com/topic-30378807_32898899
Видео: Piter.TV
Дарья Молчанова, Глеб Лялин
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