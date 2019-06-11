На Парнасе полыхает минивэн

Пожар начался вечером на Заречной улице, 45к2. На кадрах видео можно наблюдать, что весь салон машины полыхает, валят огромные клубы черного дыма.

В воскресенье, 11 июля, на Парнасе на Заречной улице, 45 загорелся минивэн. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

Пожар начался вечером на Заречной улице, 45к2. Сообщение о пожаре поступило в 21:16. На кадрах видео можно наблюдать, что весь салон машины полыхает, валят огромные клубы черного дыма. Пожарные отгоняют рядом стоящие автомобили. В 22:09 пожар был потшуен. Информации о пострадавших не поступало.

К устранению пожара были привлечены 5 человек личного состава и одна пожарная машина.

Ранее Piter.tv публиковал, что в Петербурге заполыхал Российский путепровод.

Фото и видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб