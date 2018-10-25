На Парнасе начался снос ларьков

Местные жители неоднозначно отреагировали на данную новость.

В среду, 27 февраля, в Выборгском районе Санкт-Петербурга началась ликвидация незаконных торговых павильонов. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

На Парнасе очередной снос ларьков

– подписали снимки очевидцы

В социальных сетях пользователи неоднозначно отреагировали на данную новость. Кто-то из местных жителей поддержал действия городской администрации, а кто-то выступил против, отметив неудобное расположение других магазинов. Некоторые предположили, что в скором времени на месте разрушенных ларьков появится ТЦ.



Стоит отметить, что в массово сносят незаконные постройки. Ранее "Центр повышения эффективности использования государственного имущества" приступил к ликвидация незаконных торговых павильонов в Парголово.

Фото: группа "Признавашки ДТП и ЧП"