В Парголово ликвидируют незаконные торговые павильоны

Владельцы двух торговых точек самовольно заняли земельный участок, не имея на это правовых оснований.

Во вторник, 26 февраля, в Парголово началась ликвидация незаконных торговых павильонов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

Владельцы двух торговых точек самовольно заняли земельный участок, не имея на это правовых оснований.

Сотрудниками Комитета было установлено, что договор аренды земельного участка с ООО "Селена", которому принадлежат оба торговых павильона, был расторгнут в декабре 2017 года на основании выявленных нарушений в сфере государственного учета в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции сказано в сообщении

Стоит отметить, что в начале 2019 года специалисты оставили на магазинах уведомления, согласно которым эти павильоны должны были освободить в ближайшее время, однако этого не произошло. В связи с этим "Центр повышения эффективности использования государственного имущества" приступил к принудительному демонтажу торговых точек.

Ранее мы сообщали о том, что В 2019 году в Петербурге появятся три новых станции метро

Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга