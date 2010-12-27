На Дворцовой ликвидировали ларьки с кукурузой и хот-догами

Все торговые точки были установлены нелегально.

В понедельник, 25 марта, Комитетом по контролю за имуществом Петербурга снова провел рейдовые мероприятия по городу. Об этом сообщают в ведомстве.

В последнее время участились обращения о том, что засилье несанкционированных торговых точек различной направленности встречает горожан и гостей Петербурга как в центре города, так и вблизи транспортных объектов, где всегда многолюдно сказано в сообщении

Так, проверки проходили в самом сердце Северной столицы на Дворцовой площади. Там сотрудники ККИ демонтировали стойки по продаже экскурсионных билетов, а также ларьки с кукурузой и хот-догами. Аналогичная ситуация была и на площади Восстания.

Также ведомственные органы проверили территорию, которая прилегает к Балтийскому вокзалу и к станции метро Ленинский проспект, там были ликвидированы палатки с рыбной продукцией.

В данный момент ККИ ведет работы по привлечению всех недобросовестных землепользователей к административной ответственности.

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Фото: Комитет по контролю за имуществом Петербурга