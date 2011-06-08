На Парковой 26 пожарных потушили общежитие

Как стало известно Piter.tv, до прибытия спасателей самостоятельно из горящего здания эвакуировались 10 человек. Они разместились в отеле.

В пятницу, 17 декабря, в Курортном районе Петербурга на Парковой загорелось общежитие, дом №20.

Как стало известно Piter.tv, до прибытия спасателей самостоятельно из горящего здания эвакуировались 10 человек. Они разместились в отеле.

В 17:12 на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре. По данным МЧС, в двухэтажном здании, размером 20х20 метров, на втором этаже и чердаке горела обстановка на площади 100 квадратных метров.

На борьбу с огнем отправились 6 машин и 26 пожарных. В 22:07 пожар был потушен.

Ранее пожар на "Северной верфи": что известно о корвете "Проворный".

Фото: Piter.tv

