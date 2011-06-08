  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Парковой 26 пожарных потушили общежитие
Сегодня, 22:11
183
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На Парковой 26 пожарных потушили общежитие

0 0

Как стало известно Piter.tv, до прибытия спасателей самостоятельно из горящего здания эвакуировались 10 человек. Они разместились в отеле.

В пятницу, 17 декабря, в Курортном районе Петербурга на Парковой загорелось общежитие, дом №20.

Как стало известно Piter.tv, до прибытия спасателей самостоятельно из горящего здания эвакуировались 10 человек. Они разместились в отеле.

В 17:12 на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре. По данным МЧС, в двухэтажном здании, размером 20х20 метров, на втором этаже и чердаке горела обстановка на площади 100 квадратных метров.

На борьбу с огнем отправились 6 машин и 26 пожарных. В 22:07 пожар был потушен. 

Ранее пожар на "Северной верфи": что известно о корвете "Проворный".

Фото: Piter.tv
 

Теги: кровля, общежитие, отель, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
evovles
Сегодня 23:26

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии