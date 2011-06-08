На Парковой 26 пожарных потушили общежитие

В пятницу, 17 декабря, в Курортном районе Петербурга на Парковой загорелось общежитие, дом №20.
Как стало известно Piter.tv, до прибытия спасателей самостоятельно из горящего здания эвакуировались 10 человек. Они разместились в отеле.
В 17:12 на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре. По данным МЧС, в двухэтажном здании, размером 20х20 метров, на втором этаже и чердаке горела обстановка на площади 100 квадратных метров.
На борьбу с огнем отправились 6 машин и 26 пожарных. В 22:07 пожар был потушен.
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Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
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Заранее большое человеческое спасибо.