На Парашютной улице продолжается строительство двух футбольных полей

Объекты введут в строй в мае 2021 года.

На Парашютной улице в Петербурге продолжается строительство двух футбольных полей с трибунами. Как рассказали в пресс-службе Смольного, на территориях обустроят также дорожки для легкоатлетов, переносные трибуны, спортплощадки для игровых видов спорта.

Отмечается, что строительство ведется за счет внебюджетных источников, по окончании работ поля закрепят за Центром физической культуры, спорта и здоровья Приморского района. Пока готовность объектов составляет порядка 75%, ввести футбольные поля в строй планируется в мае грядущего года. В Смольном отметили, что поля позволят району проводить местные и региональные спортивные мероприятия с 25 тысячами участников и гостей. Здесь же смогут круглогодично работать секции для шести тысяч человек в общей сложности.

Ранее мы рассказывали, что спорткомплекс с катком и бассейнами в Петергофе откроется в следующем году.

Фото: Piter.TV