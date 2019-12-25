  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Парашютной собрался "паровозик" из шести машин
Сегодня, 19:20
27
smirenny

На Парашютной собрался "паровозик" из шести машин

0 0

Причины аварии неизвестны.

Вечером в четверг, 18 июня, петербуржцы поделились в соцсетях фотографиями инцидента на Парашютной улице.

Там собрался "паровозик" из шести машин, отметил очевидец. Однако неизвестно, кто именно стал виновником ДТП и смогли ли уже разъехаться его участники. Также не поступало информации о пострадавших.  

Судя по фото, которыми также поделились очевидцы, видно, что три машины точно получили серьезные повреждения. 

Ранее мы писали, что в Колпино Volkswagen сбил сразу шесть пешеходов на "зебре".

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп, столкновение с участием 6 машин
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии