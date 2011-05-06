На Паралимпиаде в Токио два петербуржца получили "бронзу"

Так, спортсменка Дарья Адонина завоевала бронзовую медаль по боччу. Также Артем Калашян получил вторую бронзовую медаль в соревнованиях по лёгкой атлетике.

В субботу, 4 сентября, на Паралимпиаде в Токио петербургские спортсмены завоевали бронзовые медали. Об этом сообщают в пресс-службе Смольного.

Так, спортсменка Дарья Адонина завоевала бронзовую медаль по боччу. Также Артем Калашян получил вторую бронзовую медаль в соревнованиях по лёгкой атлетике.

Губернатор Петербурга поздравил медалистов и их тренеров - Ирину Николаевну Бакуленко, Михаила Васильевича Сумичева и Вячеслава Викторовича Садовникова соответственно.

Ранее Петербург выделит 20 млн рублей на премии правительства победителям и призерам Олимпиады.

Фото: пресс-служба Паралимпийского комитета России