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В центре Петербурга прорвало трубу с горячей водой
Сегодня, 13:09
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nadiputintseva
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В центре Петербурга прорвало трубу с горячей водой

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Петербуржцы рассказали, что теплотрассу недавно уже ремонтировали.

11 марта коммунальщики устраняют последствия очередной аварии, которая произошла утром в Центральном районе Санкт-Петербурга. Очевидцы сообщили, что улицу пришлось перекрыть, так как все заволокло паром.

Известно, что инцидент произошел на перекрестке Парадной улицы и Виленского переулка. Аварийная бригада оперативно прибыла не место прорыва трубы с горячей водой. На время работ движение по Греческому проспекте в сторону Парадной перекрыто.

Жители окрестных домов отметили, что трубу на этом же месте ремонтировали сравнительно недавно. Останутся ли петербуржцы без отопления и горячей воды, на данный момент, не известно.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на севере Петербурга ночью вспыхнул автосервис.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Новости СПб Происшествия

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