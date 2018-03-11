На севере Петербурга ночью вспыхнул автосервис

В шиномонтаже загорелись сэндвич-панели, обшитые железом.

В ночь на 11 марта в Выборгском районе Санкт-Петербурга пожарные тушили внезапно вспыхнувший шиномонтаж "Каретный двор". По информации пресс-службы ГУ МЧС по городу и области, огонь удалось ликвидировать через час.

Известно, что инцидент произошел в половине четвертого утра на Придорожной аллее, 16. Огнеборцы установили, что загорелись перекрытия и обстановка общей площадью 180 кв. метров. На место происшествия прибыли 4 расчета техники.

Отмечается, что в 04:35 горение удалось прекратить. В результате случившегося никто не пострадал. Причины возгорания проясняются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге под лёд у Дворцового моста провалилась 11-летняя девочка.

Видео: Piter.tv