На ПМЮФ-2026 обсудят право и искусство с Кологривым и Цыпкиным

Окончательное расписание утвердят после календаря КХЛ.

Одним из спикеров деловой программы Петербургского международного юридического форума станет актёр Никита Кологривый. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Вместе с писателем Александром Цыпкиным и художественным руководителем Национального драматического театра (Александринский театр) Никитой Кобелевым он примет участие в дискуссии под названием Право и искусство.

Организаторы объяснили выбор такой необычной тройки спикеров тем, что право и искусство, казалось бы, далёкие друг от друга явления, однако их взаимодействие порождает уникальное междисциплинарное пространство.

Форум пройдёт в Петербурге с 24 по 26 июня на площадке Экспофорума. Он соберёт сотни экспертов, которые проведут дискуссии по различным аспектам права и смежным темам. В рамках форума запланированы как минимум два выступления председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Одна дискуссия посвящена итогам работы СК РФ, другая — международным отношениям, заявленная тема — Историческая амнезия Европы.

Традиционно юридический форум касается исторических аспектов. В этот раз обсудят революцию 1905 года в России. Участниками сессии станут помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, министр юстиции Константин Чуйченко и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Также в программе заявлены выступления блогера Валентина Петухова (Wylsacom), режиссёра Сарика Андреасяна и режиссёра Никиты Михалкова.

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Фото: legalforum.info