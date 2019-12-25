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На ПМЭФ Петербург заключил контракты более чем на 200 млрд. рублей
Сегодня, 20:39
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На ПМЭФ Петербург заключил контракты более чем на 200 млрд. рублей

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Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что власти нашли партнеров, которые помогут городу развить дорожную, транспортную и инженерную инфраструктуру, медицинский кластер и IT-технологии.

На Петербургском международном экономическом форуме Северная столица заключила контрактов на более чем 200 млрд. рублей. Об этом вечером 4 июня сообщили в пресс-службе Смольного. 

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что власти нашли партнеров, которые помогут городу развить дорожную, транспортную и инженерную инфраструктуру, медицинский кластер и IT-технологии. По словам Беглова, город также намерен развиваться в области здравоохранении, культуре и не только. Глава города заявил, форум "очень много дал для развития" Северной столицы. 

Предыдущий этап нашей инвестиционной программы мы закончили. ПМЭФ-2021 станет точкой отсчета, с которой Петербург начнет новый инвестиционный цикл,

– говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что эксперт прокомментировал проведение ПМЭФ в очном формате.

Фото: gov.spb.ru

Теги: контракты, петербург, пмэф
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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