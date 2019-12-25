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Эксперт прокомментировал проведение ПМЭФ в очном формате
Сегодня, 17:45
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Эксперт прокомментировал проведение ПМЭФ в очном формате

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По словам эксперта, участники "истосковались по живому общению".

В четверг, 3 июня, официально стартовал Петербургский международный экономический форум. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что очный формат является знаком восстановления деловой активности.

В этом контексте радуют и озвученные сегодня Росстатом цифры: в 2020 падение экономики РФ составило 3,1%, что лучше прогноза. Минэк, например, ожидал падения на 3,8, а Центробанк на 4-5%.

рассказали эксперты.

Заключенные на ПМЭФ соглашения поспособствуют дальнейшему улучшению ситуации.

По словам Александра Беглова, правительство города сделало все возможное, чтобы форум был свободен от ковида.

Фото: Piter.TV

Теги: мнение эксперта, пмэф-2021
Категории: Новости России, Новости СПб, Лента новостей,

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