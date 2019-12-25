Эксперт прокомментировал проведение ПМЭФ в очном формате

В четверг, 3 июня, официально стартовал Петербургский международный экономический форум. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что очный формат является знаком восстановления деловой активности.

В этом контексте радуют и озвученные сегодня Росстатом цифры: в 2020 падение экономики РФ составило 3,1%, что лучше прогноза. Минэк, например, ожидал падения на 3,8, а Центробанк на 4-5%.

рассказали эксперты.