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На ПМЭФ-2022 подписали соглашение по трамвайному проекту "Славянка"
Сегодня, 19:40
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На ПМЭФ-2022 подписали соглашение по трамвайному проекту "Славянка"

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Подписи поставили представители инвестора - "БалтНедвижСервис" и российским разработчиком электроники компанией "ИТЭЛМА". 

В пятницу, 17 июня, на ПМЭФ-2022 подписали соглашение о поставках технических решений для перспективной трамвайной линии "Славянка". Подписи поставили представители инвестора - "БалтНедвижСервис" и российским разработчиком электроники компанией "ИТЭЛМА". 

Как рассказали в пресс-службе Смольного, трамвайной сетью "Славянка" будет управлять автоматизированная система обслуживания пассажиров, оплаты проезда и безопасности на базе программно-аппаратных комплексов отечественного производства.

Напомним, что из Купчино в Славянку начнут строить трамвайную линию этим летом.  Работы будут проходить в два этапа. Так, проложат 21 километр путей, построят четыре путепровода и три моста общей длиной 3 километра. Компания также закупит 22 трамвая. На стройплощадке будут заняты 1,5 тыс. человек. 

Ранее 10 прогулочных катамаранов построят для экскурсий по фортам Кронштадта.

Фото: Piter.tv

Теги: славянка, трамвай, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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