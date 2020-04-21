На ПМЭФ-2022 подписали соглашение по трамвайному проекту "Славянка"

Подписи поставили представители инвестора - "БалтНедвижСервис" и российским разработчиком электроники компанией "ИТЭЛМА".

В пятницу, 17 июня, на ПМЭФ-2022 подписали соглашение о поставках технических решений для перспективной трамвайной линии "Славянка". Подписи поставили представители инвестора - "БалтНедвижСервис" и российским разработчиком электроники компанией "ИТЭЛМА".

Как рассказали в пресс-службе Смольного, трамвайной сетью "Славянка" будет управлять автоматизированная система обслуживания пассажиров, оплаты проезда и безопасности на базе программно-аппаратных комплексов отечественного производства.

Напомним, что из Купчино в Славянку начнут строить трамвайную линию этим летом. Работы будут проходить в два этапа. Так, проложат 21 километр путей, построят четыре путепровода и три моста общей длиной 3 километра. Компания также закупит 22 трамвая. На стройплощадке будут заняты 1,5 тыс. человек.

Ранее 10 прогулочных катамаранов построят для экскурсий по фортам Кронштадта.

Фото: Piter.tv