На "Острове фортов" состоится открытие внесезонного фуд-корта

Новое пространство заработает с 10 июля.

Внесезонный фуд-корт откроется парке "Остров Фортов" Кронштадта 10 июля. Новое пространство будет относиться к третьей очереди кластера, который будет полностью доступен для гостей ко дню ВМФ. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в постеTelegram-канала.

Пока информации о резидентах фуд-корта не поступало. Пиотровский отметил, что до 2026 года на "Острове фортов" появится еще целый ряд объектов притяжения, в том числе - Музей военно-морской славы с первой советской атомной подводной лодкой.

В будущем проект планируют оснастить и социальными объектами - школой, спортивным центром. Кроме того, на территории возведут и биологический центр "Дом балтийской нерпы".

Ранее мы сообщили о том, что на Крестовском острове откроется школа безопасного вождения электросамокатов.

Фото: ВКонтакте / KRONSHTADT_RF