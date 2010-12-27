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На Ораниенбаумском шоссе иномарка сбила школьника
Вчера, 15:56
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Rybka123
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На Ораниенбаумском шоссе иномарка сбила школьника

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Пострадавший получил травмы средней степени тяжести.

Накануне, в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга иномарка сбила школьника. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Как стало известно, инцидент случился днем 24 октября возлде дома номер 14 по Ораниенбаумскому шоссе. "Фольксваген" под управлением 28-летнего жителя Всеволожского района сбил 17-летнего школьника. В результате ДТП пострадавший был госпитализирован с переломом нижней трети левой голени. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. По факту происшествия проводится проверка. 

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Фото: Piter.TV
 

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Теги: авария , дтп , ораниенбаумское шоссе , петродворцовый район , сбили школьника
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб ДТП

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