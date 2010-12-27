Накануне, в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга иномарка сбила школьника. Об этом сообщают правоохранительные органы.
Как стало известно, инцидент случился днем 24 октября возлде дома номер 14 по Ораниенбаумскому шоссе. "Фольксваген" под управлением 28-летнего жителя Всеволожского района сбил 17-летнего школьника. В результате ДТП пострадавший был госпитализирован с переломом нижней трети левой голени. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. По факту происшествия проводится проверка.
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Фото: Piter.TV
На Ораниенбаумском шоссе иномарка сбила школьника
Пострадавший получил травмы средней степени тяжести.
Накануне, в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга иномарка сбила школьника. Об этом сообщают правоохранительные органы.