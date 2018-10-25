Видео из Дагестана: Начальник ГИБДД избил водителя

Следственными органами по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении начальника ОГИБДД отдела МВД РФ по Республике Дагестан по статье "превышение должностных полномочий с применением насилия".
Следствием установлено, что в начале октября начальник ГИБДД по Буйнакскому району преградил дорогу транспортному средству ("Газель"). Полицейский используя ненормативную лексику потребовал от водителя документы, извлек ключи из замка зажигания и бросил на приезжую часть. А затем избил водителя и уехал с места происшествия.
В результате незаконных действий сотрудника полиции, существенно нарушены конституционные права и законные интересы мужчины, а также существенно нарушены охраняемые законом интересы государства, что выразилось в подрыве авторитета органов государственной власти, а именно органов внутренних дел.
СУ СК РФ по Республике Дагестан
В настоящее время подозреваемый задержан. Проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Видео: Следственный комитет РФ