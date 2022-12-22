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Ветер повалил строительные леса на Ораниенбаумской улице

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Строители завершали ремонт фасада здания, который был выполнен на 80%.

Сильный ветер повалил строительные леса у дома № 13 на Ораниенбаумской улице. Видео с места события было опубликовано в Telegram-канале Фонда капремонта .

Строители завершали ремонт фасада здания, который был выполнен на 80%. Рабочие уже начали разбирать леса, но из-за сильного ветра оставшиеся конструкции обрушились. В настоящее время подрядчик устраняет последствия стихии. По предварительным данным, никто не пострадал.

Владельцам автомобилей, получившим ущерб, рекомендуется обратиться непосредственно в Фонд возмещения убытков.

Ранее мы сообщили о том, что на Планерной улице прорвало трубу.

Фото и видео: Telegram / Фонд капремонта СПб: оперативно

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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