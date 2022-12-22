Ветер повалил строительные леса на Ораниенбаумской улице

Сильный ветер повалил строительные леса у дома № 13 на Ораниенбаумской улице. Видео с места события было опубликовано в Telegram-канале Фонда капремонта .
Строители завершали ремонт фасада здания, который был выполнен на 80%. Рабочие уже начали разбирать леса, но из-за сильного ветра оставшиеся конструкции обрушились. В настоящее время подрядчик устраняет последствия стихии. По предварительным данным, никто не пострадал.
Владельцам автомобилей, получившим ущерб, рекомендуется обратиться непосредственно в Фонд возмещения убытков.
Ранее мы сообщили о том, что на Планерной улице прорвало трубу.
Фото и видео: Telegram / Фонд капремонта СПб: оперативно
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