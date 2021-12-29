На Оптиков грузовик протаранил трамвай

Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал.

В Приморском районе Петербурга грузовой автомобиль Hyundai во вторник, 11 января, протаранил трамвай на улице Оптиков возле дома №6. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла около 15:00. Трамвай № 18 следовал по маршруту, когда в него врезался грузовик. Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал. О состоянии здоровья находившихся в иномарке пока не сообщается.

Ранее в Невском районе реконструкция теплосети затронет более 600 зданий. Магистраль обеспечит теплом 606 зданий, в том числе 385 жилых домов, а также детские сады, школы и лечебные учреждения.

Фото: Piter.tv