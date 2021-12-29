В Невском районе реконструкция теплосети затронет более 600 зданий

Магистраль обеспечит теплом 606 зданий, в том числе 385 жилых домов, а также детские сады, школы и лечебные учреждения.

Во вторник, 11 января, стало известно, что в Невском районе Петербурга специалисты ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" приступили к реконструкции тепломагистрали. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, рабочие обновят 626 метров магистральной теплосети от 2-й Правобережной котельной на улице Ванеева, 3. В Смольном добавили, что диаметр основного трубопровода будет увеличен с 800 до 1000 мм. Расширение сети связано с увеличением нагрузки на магистраль: в скором времени от него будут запитаны здания в зоне перспективной жилой застройки.

Отмечается, что на время реконструкции будет построена временная тепловая сеть. Так, первый участок уже готов, а второй закончат собирать к маю. Переключение на временную теплосеть запланировано в межотопительный период.

Плановый срок окончания работ — апрель 2023 года, однако их планируют завершить до конца 2022 года. Магистраль обеспечит теплом 606 зданий, в том числе 385 жилых домов, а также детские сады, школы и лечебные учреждения.

Ранее жителям поселка Металлострой вернули отопление после аварии на теплосетях. Теплоэнергетики заменили 12 метров трубопровода диаметром 219 мм.

Фото: Piter.tv

