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Жителям поселка Металлострой вернули отопление после аварии на теплосетях
Сегодня, 10:59
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Жителям поселка Металлострой вернули отопление после аварии на теплосетях

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Теплоэнергетики заменили 12 метров трубопровода диаметром 219 мм.  

В дома №16, 18, 20, 22, 24, 26 по Плановой улице в Металлострое вернулось отопление после технологического нарушения на теплосети. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб". 

Ранее у дома №16 специалисты обнаружили ненадежный участок теплосети. В результате за ночь теплоэнергетики заменили 12 метров трубопровода диаметром 219 мм.  

Уже к 6 утра отопление вновь вернулось в дома. Если же по какой-то причине оно отсутствует, то стоит обратиться в управляющую компанию. 

Ранее мы рассказывали, на Загородном проспекте дважды за неделю пропадало отопление.

Фото: Piter.tv

Теги: гуп тэк, металлострой, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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