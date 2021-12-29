Жителям поселка Металлострой вернули отопление после аварии на теплосетях

Теплоэнергетики заменили 12 метров трубопровода диаметром 219 мм.

В дома №16, 18, 20, 22, 24, 26 по Плановой улице в Металлострое вернулось отопление после технологического нарушения на теплосети. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

Ранее у дома №16 специалисты обнаружили ненадежный участок теплосети. В результате за ночь теплоэнергетики заменили 12 метров трубопровода диаметром 219 мм.

Уже к 6 утра отопление вновь вернулось в дома. Если же по какой-то причине оно отсутствует, то стоит обратиться в управляющую компанию.

Ранее мы рассказывали, на Загородном проспекте дважды за неделю пропадало отопление.

Фото: Piter.tv