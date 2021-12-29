В доме на Загородном второй раз за неделю пропадает отопление

Вернуть тепло обещают к восьми утра следующего дня.

В доме №21 на Загородном проспекте второй раз за неделю отключают отопление. Виной всему стал прорыв теплосети, сообщила "Фонтанка.ру".

Батареи начали остывать около 20:00. Ненадежный участок трубопровода заменят у 07:30 9 января.

Днем ранее подобные сообщения появлялись в группе "Пять Углов: соседский паблик жителей центра Петербурга" в Facebook.

Загородный 21-23 замерзает с утра. В аварийной сказали, что на Фонтанке что-то лопнуло. До завтрашнего дня сказали самим как-то согреваться. Инна Давыденко.

Ранее Piter.TV рассказал о финском опыте борьбы с гололедом и прорывами.

Фото: сitywalls.ru