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В доме на Загородном второй раз за неделю пропадает отопление
Сегодня, 22:48
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В доме на Загородном второй раз за неделю пропадает отопление

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Вернуть тепло обещают к восьми утра следующего дня.

В доме №21 на Загородном проспекте второй раз за неделю отключают отопление. Виной всему стал прорыв теплосети, сообщила "Фонтанка.ру".

Батареи начали остывать около 20:00. Ненадежный участок трубопровода заменят у 07:30 9 января. 

Днем ранее подобные сообщения появлялись в группе "Пять Углов: соседский паблик жителей центра Петербурга" в Facebook.

Загородный 21-23 замерзает с утра. В аварийной сказали, что на Фонтанке что-то лопнуло. До завтрашнего дня сказали самим как-то согреваться.

Инна Давыденко.

Ранее Piter.TV рассказал о финском опыте борьбы с гололедом и прорывами.

Фото: сitywalls.ru

Теги: авария на трубопроводе, отопление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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