На Олеко Дундича мошенница подменила пенсионерке деньги на купюры "Банка приколов"

Сумма ущерба составила 20 000 рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 3 июля в полицию обратилась женщина 1939 года рождения. Она заявила, что стала жертвой мошенницы.

Установлено, что у д. 36 по ул. Олеко Дундича к пенсионерке подошла женщина. Она предложила помочь пересчитать оброненные деньги и незаметно поменяла несколько купюр номиналом в 5000 рублей на фальшивые деньги "Банка приколов". Потерпевшая обнаружила обман только в аптеке, расплачиваясь за лекарства на кассе.

Сумма ущерба составила 20 000 рублей. Полиция разыскивает преступницу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что мошенники продали пенсионеру горячую путёвку в Турцию за 35 тысяч.

Фото: Pixabay