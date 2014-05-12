На Октябрьской набережной в аварии с мотоциклом погибла девушка

Пульс девушки перестал прощупываться уже на месте трагедии.

В субботу вечером. 21 августа, на Октябрьской набережной в дтп погибла девушка, которая была пассажиркой мотоцикла. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Известно, что за рулем был мужчина. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии, об этом сообщают свидетели в группе "ДТП и ЧП" в социальной сети "Вконтакте".

На кадрах видео и фото можно рассмотреть, что байк разбился на части. Рядом с ним лежит накрытое полиэтиленом тело. Сообщается, что пульс девушки перестал прощупываться уже на месте трагедии. На данный момент выясняются все детали произошедшего.

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