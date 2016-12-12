На Октябрьской набережной в Петербурге ограничат движение до 9 мая

Производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов.

Государственная административно-техническая инспекция сообщила об ограничениях в движении транспорта, которые вступят в силу в ближайшие дни.

С 17 апреля по 9 мая будет ограничено движение на Октябрьской набережной от Приневской улицы до проспекта Большевиков. на участке будут прокладывать инженерные сети. С 12 апреля по 14 апреля был перекрыт участок от улицы Крыленко до Народной из-за пожара.

По этой же причине с 21:00 16-го апреля до 06:00 19 апреля перекроют движение на Полевой Сабировской улице от Аэродромной улицы до Рубежной улицы.

В связи с ремонтом дорожного покрытия с 17 апреля по 1 июня ограничат движение по Лисьеносовскому путепроводу от Песочной улицы до Холмистой улицы.

В Красном Селе будут прокладывать теплосети с 22:00 17 апреля до 09:00 19 апреля и с 22:00 24 апреля до 06:00 26 апреля. Автомобилисты не смогут проехать по проспекту Ленина по направлению от улицы Юных Пионеров к улице Равенства.

С полным списком ограничений можно ознакомиться на сайте ГАТИ.

Фото: Piter.TV