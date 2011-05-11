На Октябрьской набережной ушёл под землю асфальт

Яма обазовалась практически в центре дороги.

В Невском районе Петербурга на проезжей части ушёл под землю асфальт. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

Происшествие случилось на участке Октябрьской набережной после перекрестка с Зольной улицей в направлении к Володарскому мосту. Там образовалась яма практически в центре дороги. По данным ГУП "Водоканал", проблему устраняют, участок отгородили от машин.

Детали и причины инцидента устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что в Сестрорецке загорелись бетономешалка и "КИА" после столкновения.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Григорий Злобинский)