На Октябрьской набережной столкнулись шесть автомобилей

Деталями происшествия поделились в городской дорожной полиции.

Стали известны детали массовой аварии, которая произошла на Октябрьской набережной в Петербурге. По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в районе дома №38 по набережной столкнулись шесть автомобилей, которые двигались в попутном направлении. ДТП в Невском районе произошло в третьем часу дня 10 марта.

Отмечается, что в результате ДТП водитель одного из транспортных средств получил травмы средней степени тяжести. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее по предварительной информации сообщалось, что минимум четыре человека пострадали в аварии, к месту происшествия прибыли скорая помощь и пожарные, а набережную парализовало серьезной пробкой. Очевидцы также рассказали Piter.tv об увиденных разбитых автомобилях на Зольной улице, неподалеку от места аварии на Октябрьской набережной.

Видео: Piter.tv